Крим буде деокупований, Росія забереться з півострова – Кулеба
Про це на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами в Анталії сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.
"Україна і Туреччина дуже багато роблять разом. Вчора мав успішні переговори з моїм колегою Мевлютом Чавушоглу. Це один з тих рідкісних випадків у дипломатії, коли у нас не було жодного проблемного питання, не було тем, з яких би у нас не було спільної позиції. Починаючи від Криму, який неминуче буде деокупований - Росія забереться з Криму, і там знову запанує свобода, повернуться кримські татари, повернеться Україна і півострів буде процвітати, і закінчуючи темами торгівлі та оборони", - сказав Кулеба.
За його словами, основою всіх взаємин є зв’язки між людьми, які переростають у глобальніші речі - зв’язки між народами та міцні відносини між державами.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 липня перебуває з робочим візитом в Анталії.
Вчора він мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Міністри головували на VIII засіданні Спільної групи стратегічного планування.