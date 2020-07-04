Крим буде деокупований, Росія забереться з півострова – Кулеба

Крим буде неминуче деокупований, на півострові знову запанує свобода, туди повернуться Україна, кримські татари. Питання тимчасової окупації Криму Росією порушувалося вчора на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Про це на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами в Анталії сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

"Україна і Туреччина дуже багато роблять разом. Вчора мав успішні переговори з моїм колегою Мевлютом Чавушоглу. Це один з тих рідкісних випадків у дипломатії, коли у нас не було жодного проблемного питання, не було тем, з яких би у нас не було спільної позиції. Починаючи від Криму, який неминуче буде деокупований - Росія забереться з Криму, і там знову запанує свобода, повернуться кримські татари, повернеться Україна і півострів буде процвітати, і закінчуючи темами торгівлі та оборони", - сказав Кулеба.

За його словами, основою всіх взаємин є зв’язки між людьми, які переростають у глобальніші речі - зв’язки між народами та міцні відносини між державами.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 липня перебуває з робочим візитом в Анталії.

Вчора він мав зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Міністри головували на VIII засіданні Спільної групи стратегічного планування.