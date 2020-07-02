Україна в ОБСЄ: до окупації у Криму було три тисячі ЗМІ, після – 232

Росія зачистила інформаційне поле окупованого Криму, скоротивши кількість медіа із 3 тисяч до 232 засобів масової інформації, серед яких немає жодного українського.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 2 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні російська окупаційна влада повністю завершила процес ліквідації свободи вираження поглядів у кримському інформаційному полі. До окупації Криму там існувало близько 3000 ЗМІ. Після примусової перереєстрації "Роскомнадзор" оголосив, що зареєстрував та дозволив роботу 232 засобів масової інформації, серед яких не було жодного українського медіа", - зазначив Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

Представник України також поінформував, що Росія незаконно використовує 503 частотних присвоєння, які використовувалися українськими телеканалами та радіостанціями для мовлення в Криму.

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"Росія вкрала не лише ці 503 частоти для трансляції агресивної пропаганди проти України, але й понад 500 передавачів та сотні антенних систем, а також інше обладнання та активи, що належать українським компаніям - як державним, так і приватним", - підкреслив очільник української місії при ОБСЄ.

Він звернув увагу присутніх на те, що окупований Крим наразі відрізаний від решти світу, не маючи доступу до незалежних ЗМІ та альтернативних поглядів. Незалежні ЗМІ на півострові заборонені та заблоковані. Українським журналістам та фотографам заборонено відвідувати Крим, а присутніх там фрілансерів та громадянських журналістів за звичайні репортажі про життя на півострові "обвинувачують у причетності до тероризму".

"Ми переконані, що представник з питань свободи ЗМІ повинен приділяти більше уваги цим фактам з тим, щоб вони не залишалися непоміченими або без адекватної реакції ОБСЄ", - заявив Цимбалюк, звертаючись до присутнього по відеозв’язку Арлема Дезіра.

Окремо очільник місії України при ОБСЄ звернув увагу на відкрите звернення українських журналістів Романа Сущенка та Станіслава Асєєва, звільнених раніше з російського незаконного ув’язнення. Колишні бранці Кремля виступили із закликом посилити міжнародний тиск та підтримати кримськотатарських журналістів, яких російська влада зараз незаконно утримує у в’язницях. Зокрема, негайно мають бути звільнені ккримськотатарські громадянські журналісти Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв.

З огляду на це український дипломат закликав країни-учасниці Організації посилити політичний та дипломатичний тиск на РФ для забезпечення звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України та їх гарантованого безпечного повернення додому.

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"Ми закликаємо Офіс представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ використати усі наявні інструменти для сприяння негайному звільненню українських громадянських журналістів, а також продовжувати займатися питаннями, пов’язаними із загрозою свободі слова та вираження поглядів на окупованих Росією територіях України", - заявив Цимбалюк.

Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року окупувала український Крим. 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість жителів Криму нібито підтримали приєднання півострова до РФ. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США.