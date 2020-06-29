Окупанти блокують в Криму 30 українських сайтів

У семи населених пунктах окупованого Криму провайдери повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів, а також дві соцмережі.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook за результатами проведеного в червні КПГ моніторингу.

"В Криму 8 провайдерів в 7 населених пунктах повністю блокують 30 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір "Свідків Єгови" і Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як мінімум 4 українських інформаційних сайти у цих провайдерів доступні лише частково.

Як наголошують правозахисники, порівняно з моніторингом, проведеним ними ж в березні цього року, кількість заблокованих сайтів збільшилася.

Так, у березні до сайту "Інформаційного спротиву" доступ блокували 2 провайдери, а зараз він недоступний у всіх перевірених провайдерів.

Після зміни доменного імені сайт "Громадське радіо" був доступний у всіх провайдерів Криму протягом декількох місяців. Однак зараз цей сайт знову заблокований усіма провайдерами і за новим доменним іменем.

Сайти телеканалів "Подробности" і ТСН та онлайн-видання "Обозреватель" у березні також були доступні у всіх провайдерів, тепер доступ до них заблоковано.

"Подібні дії Російської Федерації істотно обмежують для жителів Криму доступ до інформації незалежних українських онлайн медіа та ФМ радіостанцій. В умовах пандемії COVID-19 така політика Росії в Криму тільки ускладнює ситуацію, по суті, позбавляючи людей доступу до альтернативної інформації про ситуацію з пандемією в Україні та світі, від якої може залежати життя і здоров'я цих людей", - наголошують правозахисники.

В КПГ відзначають, що перевірку доступності сайтів монітори провели з допомогою мереж 8 різних провайдерів в 7 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Гігабайт (Бахчисарай), Керчьнет (Керч).

Як повідомлялося, Кримська правозахисна група закликає ОБСЄ та інші міжнародні організації посилити тиск на РФ з метою припинення блокування незалежних ЗМІ в Криму.