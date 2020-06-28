Правозахисники: У Криму тортури громадян силовиками - системне і безкарне явище

Катування українських громадян співробітниками силових відомств у окупованому Росією Криму залишаються системним і безкарним явищем.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«Результати моніторингу та аналізу підтверджують те, що після окупації Криму Росією застосування тортур співробітниками ФСБ РФ і поліції стосовно громадян України стало не тільки системним, а й безкарним», - повідомляє аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

За його словами, суди в окупованому Криму практично не розглядають справи про факти застосування тортур щодо цивільних осіб.

«Кримчани позбавлені права на правовий захист у разі застосування тортур, оскільки заяви про катування не розслідуються у Криму, а в судах практично не розглядаються справи про застосування тортур співробітниками силових структур РФ щодо цивільних осіб. Навіть у випадках винесення вироків за застосування насильства, покарання застосовуються мінімальні (штрафи і умовне позбавлення волі)», - інформує експерт.

Моніторинг КПГ свідчить, що за статтею 302 (Примушування давати показання) КК РФ немає жодного рішення суду, попри те, що у вивчених фактах тортур, як зібраних правозахисниками, так і описаних у вироках за статтею 286 КК РФ, містяться ознаки складу злочину.

«Це говорить про сформовану практику, за якої застосування насильства представниками російських силових структур розглядається як перевищення посадових повноважень, але не як застосування тортур», - зазначають у КПГ.

Відсутня у Криму і практика застосування до співробітників російських силових структур статей 117 (Катування) і 286 (Перевищення посадових повноважень) КК РФ.

«Аналіз зібраної КПГ інформації про вироки за статтями 117 і 286 КК РФ показує, що «судді» і «слідчі органи» не виносять вироки, пов'язані з реальним позбавленням волі, щодо співробітників силових структур РФ... Єдине рішення про реальне позбавлення волі винесено щодо співробітника МВС, який побив іншого співробітника. Щодо співробітників ФСБ РФ взагалі не виявлено жодної кримінальної справи на сайтах кримських «судів», - повідомляє Сєдов.