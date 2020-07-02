МЗС вважає нікчемними спроби Росії легалізувати анексію Криму через "відкрите небо"

МЗС України висловило протест у зв’язку із черговими маніпуляціями Росією положеннями Договору з відкритого неба від 24 березня 1992 року.

Про це йдеться у коментарі МЗС з приводу поширення "позиції Росії по Договору з відкритого неба".

Зазначається, що ця чергова дипломатична провокація російської сторони вчинена у період підготовки до позачергової конференції держав-учасниць Договору з відкритого неба у зв’язку із намірами США вийти з нього.

"Українська сторона розглядає наведені у "позиції Росії по Договору з відкритого неба" зазіхання на територіальну цілісність України як порушення фундаментальних норм і принципів міжнародного права", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС нагадали, що в лютому 2014 року, прикриваючись легендою "проведення військових навчань" та "посилення заходів безпеки у зв’язку з проведенням зимової олімпіади 2014 року у Сочі", Росія стягнула до регіону додаткові військові сили, зокрема підрозділи аеромобільних військ, морської піхоти та сил спеціальних операцій, вчинила раптову військову інтервенцію в Україну, захоплення державних і військових об’єктів України та тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

"Розв’язана у такий спосіб Росією у 2014 році гібридна війна проти України триває й дотепер. Замість "відвернення криз та регулювання кризових ситуацій", як це передбачено Договором з відкритого неба, Москва намагається використовувати цей міжнародний договір у власних цілях – для легалізації наслідків протизаконної спроби анексії тимчасово окупованої території України", - заявили українські дипломати.

У цьому контексті у МЗС наголосили, що спроби Росії задекларувати у рамках Договору з відкритого неба так званий "російський статус" частини суверенної території України у межах Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є "нікчемними, мають відверто провокаційний характер і спрямовані на підрив цього Договору та встановленого ним режиму відкритого неба".

"Такі спроби російської сторони свідчать про продовження свідомого курсу не лише на ескалацію напруженості, але й на умисне погіршення клімату довіри, безпеки та передбачуваності у регіоні ОБСЄ", - акцентували в МЗС.