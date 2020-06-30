Суди у "справі Хізб ут-Тахрір" перенесли через COVID-19 в російському СІЗО

У Південному окружному військовому суді Росії через коронавірус у СІЗО №5 російського Ростова-на-Дону перенесли мінімум до 15 липня судові засідання у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність» в Facebook з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі.

"На 29 червня було призначено судове засідання у Південному окружному військовому суді щодо красногвардійській справі Хізб ут-Тахрір. Стороні захисту від секретаря судового засідання стало відомо, що 29 числа судове засідання не відбудеться, через те, що СІЗО-5 Ростова-на-Дону, в якому утримуються наші підзахисні Абдулганієв Ескендер і Абхаїров Арсен, перебувають на карантині у зв'язку з виявленим захворюванням коронавірусною інфекцією в одного зі слідчо заарештованих, який також міститься в СІЗО-5", - розповіла Ліля Гемеджі.

Зазначається, що в Абдулганіева і Абхаірова не було симптомів коронавірусної інфекції на момент закриття СІЗО на карантин.

"Наші підзахисні Абдулганієв Ескендер і Абхаіров Арсен на момент закриття на карантин слідчого ізолятора почували себе задовільно, на коронавірусну інфекцію не хворіли. Але через відсутність зв'язку з нашими підзахисними і можливий ризик зараження коронавірусною інфекцією ми побоюємося за їхнє здоров'я", - пояснила захисниця.

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Як повідомляв Укрінформ, у СІЗО №5 Ростова-на-Дону, де утримуються фігуранти красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескандер Абдулганієв і Арсен Абхаїров, зафіксували спалах коронавірусу, в зв'язку з чим засідання у цій справі перенесли на 29 червня.

Як повідомлялося, фігуранти «справи Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену літературу.