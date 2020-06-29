Проведення голосування в ОРДЛО і Криму матиме для РФ наслідки – Боднар

Україна просить міжнародних партнерів засудити організацію "голосування" у ДНР і Криму під час референдуму щодо поправок до Конституції Російської Федерації.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра зовнішніх справ Василь Боднар.

"...Україна звернулась до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію "голосування" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та у Донецькій та Луганській областях, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Російську Федерацію", - сказав він.

За словами Боднара, ситуація з голосуванням доволі подібна до ситуації з т.зв. "виборами", які держава-агресор проводила на окупованій території раніше.

"Попередня робота щодо реагування на ці події дозволила напрацювати МЗС певний алгоритм співпраці з нашими міжнародними партнерами та союзниками.

Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі у голосуванні осіб, що є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні та правові наслідки", - запевнив посадовець.

Як повідомлялося, у Росії в четвер, 25 червня, почався референдум щодо поправок до конституції РФ. Пропонується змінити одразу 22 статті основного закону країни. При цьому громадяни Росії зможуть проголосувати або "за", або "проти" всього пакету поправок.

Згідно з чинною конституцією, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тим часом поправки, що виносяться на голосування, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.