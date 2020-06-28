Кримськотатарська автономія має бути закріплена в Конституції України – Чубаров

Відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, є питанням збереження і майбутнього Української держави.

На цьому наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка триває понад 6 років, територіальну цілісність нашої держави порушено - окупований Крим і втрачений контроль в окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому - ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колаборантам, ні окремим державам поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Російською Федерацією, що окуповує частину території України", - заявив Чубаров.

Також, за його словами, вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі України, яке слід терміново закріпити в Конституції України.

"Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят в нашій державі - Дня Конституції України", - зауважив він.

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Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 28 червня, державне свято - День Конституції.

Цього дня 1996 року о 09.18 після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію незалежної Української держави.