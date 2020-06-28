США привітали Україну з Днем Конституції

Сполучені Штати Америки привітали Україну з Днем Конституції та запевнили в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"У День Конституції ми відзначаємо зусилля України щодо впровадження реформ, що рухають країну до демократичного, стабільного і благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції гідності. Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно-визнаних кордонів і територіальних вод", - наголосили у дипломатичному відомстві.

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Також наголошується, що США підтримують принцип свободи України рухатися євроатлантичним шляхом відповідно до вимог народу України.

Як повідомлялося, в Україні 28 червня відзначають День Конституції.