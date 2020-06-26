Жодні зміни в конституції РФ не зможуть завадити деокупації Криму - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у виступі на урочистій церемонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, що зараз багато хто хвилюється з приводу тих змін, які вносяться до конституції РФ, які фіксують непорушність кордонів Росії, що це використовується для того, щоб легітимізувати незаконну окупацію Криму і перешкодити деокупації. Я зараз хочу, користуючись цією нагодою, абсолютно твердо заявити: жодне положення російського законодавства, зафіксоване в законі, в указі президента, чи конституції цієї країни, не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є буде українським», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, у Росії в четвер, 25 червня, почався референдум щодо поправок до конституції РФ. Пропонується змінити одразу 22 статті основного закону країни. При цьому громадяни Росії зможуть проголосувати або "за", або "проти" всього пакету поправок.

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Згідно з чинною конституцією, президент Росії не може залишатися на вищій державній посаді більше двох термінів поспіль. Тим часом поправки, що виносяться на голосування, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, що дозволить йому знову балотуватися на виборах у 2024 і 2030 роках і в результаті залишатися при владі до 2036 року.