В окупованому Криму та РФ – 94 українських політв’язнів-кримчан

В окупованому Криму та РФ – 94 українських політв’язнів-кримчан

Укрінформ
94 українських політв’язнів, які проживали на Кримському півострові, перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, із них близько 70 – це кримські татари.

Про це заявив постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, повідомляється на сайті Президента.

“Щодо незаконно затриманих громадян України, які проживали в Криму, Антон Кориневич повідомив, що, за їхніми даними, наразі 94 українські політв’язні перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, з них близько 70 – це кримські татари”, - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Денісова зустрілася із родинами політвязнів, яких утримують у Росії

За словами Кориневича, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади, насамперед Президентом та нашими дипломатами, на міжнародному рівні.

«І, на нашу думку, справді важливо прийняти законодавче регулювання й ухвалити закон, який би стосувався гарантій соціального і правового захисту, з боку держави, політичних в’язнів, полонених та їхніх сімей», – сказав Кориневич.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-