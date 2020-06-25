В окупованому Криму та РФ – 94 українських політв’язнів-кримчан

94 українських політв’язнів, які проживали на Кримському півострові, перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, із них близько 70 – це кримські татари.

Про це заявив постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, повідомляється на сайті Президента.

“Щодо незаконно затриманих громадян України, які проживали в Криму, Антон Кориневич повідомив, що, за їхніми даними, наразі 94 українські політв’язні перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, з них близько 70 – це кримські татари”, - ідеться в повідомленні.

За словами Кориневича, питання звільнення незаконно утримуваних громадян України постійно порушується представниками української влади, насамперед Президентом та нашими дипломатами, на міжнародному рівні.

«І, на нашу думку, справді важливо прийняти законодавче регулювання й ухвалити закон, який би стосувався гарантій соціального і правового захисту, з боку держави, політичних в’язнів, полонених та їхніх сімей», – сказав Кориневич.