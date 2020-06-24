Заарештованого у Криму цивільного журналіста на місяць відправили до психлікарні

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність із посиланням на батька політв'язня Сервера Сулейманова.

«Я дізнався про те, що Руслан у психіатричній лікарні, коли прийшов у СІЗО-1 Сімферополя, щоб зробити передачу двом своїм синам - Ескендеру і Руслану. Вони обидва заарештовані і сиділи в одному ізоляторі. Але для Руслана у мене не прийняли передачу, сказали, що його на місяць відправлено на судово-психіатричну експертизу», - розповів Сервер Сулейманов.

Нагадаємо, Руслан Сулейманов - учитель фізики, цивільний журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслана Сулейманова було затримано біля будинку, де проводився обшук і відбував адміністративний арешт - 5 діб за, нібито, несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року він брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше звинувачений в адміністративному правопорушенні і підданий адміністративному штрафу в розмірі 10000 рублів (3865 грн).

28 березня 2019 року рішенням Київського районного «суду» м.Сімферополь його було заарештовано, йому пред'явили частину 1 статті 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.

17 квітня 2019 року представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів Кримської солідарності після масових обшуків у Криму 27 березня 2019 р. і закликав "до їхнього негайного звільнення.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи Сулейманова.