Україна висловила протест через відеозвернення “представника Криму” на сесії ООН

Україна висловила протест у зв'язку з виступом підконтрольного Кремлю віце-прем'єра окупованого Криму Георгія Мурадова на 43-й сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.

Про це йдеться в заяві місії України в Twitter.

«Російська делегація намагалася зловживати гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури і резолюцій ГА ООН», - йдеться в повідомленні.

Посол України в ООН Юрій Клименко наголосив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація, і що відправляючи виступати представників окупаційної влади Росія намагається легітимізувати анексію Криму.

Як повідомлялося, Росія разом з Венесуелою, Іраном і Кубою порушили так звану процедуру умовчання під час прийняття ініціативи про запровадження тимчасових положень про дистанційне голосування Генасамблеї ООН у період пандемії.