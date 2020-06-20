Росія веде гібридні війни з допомогою приватних армій - ГУР України в ОБСЄ

Міжнародне співтовариство має посилити тиск на РФ, яка веде гібридні війни з використанням приватних військових компаній та інших парамілітарних організацій.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, присвяченого діяльності приватних військових компаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вільний світ має посилити тиск на Росію й інші країни, які ведуть гібридні війни з використанням ПВК та інших парамілітарних організацій", - заявив він.

Представник ГУР вказав на те, що використання приватних військових компаній у зонах конфліктів демонструє необхідність регулювання діяльності ПВК на міжнародному рівні. Він вказав на те, що, на жаль, в Україні є власний сумний досвід, пов’язаний з ПВК – використання Росією військових формувань під час окупації Кримського півострова та збройної агресії на сході України.

Скібіцький вказав на те, що у багатьох країнах законодавство щодо приватних військових компаній є неповним, а деякі країни створюють ПВК "взагалі без будь-якого правового підґрунтя" – передусім, тут мова йде про Російську Федерацію. Так, незважаючи на значною мірою незаконний статус ПВК в Росії, такі компанії де-факто існують "і діють в інтересах Кремля, зокрема проти України". Деякі з цих формувань маскуються під громадські організації або ж військово-патріотичні клуби.

"Донедавна військові компанії вважалися неурядовими підрядниками, які надають послуги з професійного консультування, підтримки та охорони. Однак Москва застосовує ПВК як економічно доцільний інструмент для здійснення військового впливу за кордоном, який не несе істотних внутрішньополітичних ризиків для російського режиму. При цьому в разі потреби Москва має змогу публічно дистанціюватися від таких дій", - наголосив Скібіцький.

Він додав, що в останні роки Росія вивела практику застосування приватних військових компаній на новий рівень, "продемонструвавши, що вони можуть виконувати наступальні завдання та фактично становити кістяк окупаційної армії".

З огляду на це, міжнародне співтовариство має віднайти способи протидії гібридним арміям під прикриттям ПВК.

"Існує нагальна потреба в заснуванні міжнародного органу, який би встановлював уніфіковані правила та забезпечував жорсткий контроль за діяльністю ПВК. Було б доцільним також чітко визначити ПВК у міжнародному праві, включаючи Римський статут. Усі країни мають рішуче виступити проти найманства", - заявив представник військової розвідки України на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Більше детальніше читайте у матеріалі "Вагнер" і компанія. Найманці тоталітарного режиму" на сайті Укрінформу.