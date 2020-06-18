Мережа магазинів на сайті показала Крим окремо від України — МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилась, що на сайті вітчизняної мережі магазинів "АЛЛО" на мапі анексований Крим показано окремо від решти України.

Про це Джапарова написала у Facebook.

"Мережа магазинів «АЛЛО», що оперує в Україні, вирішила догодити всім. АРК та Республика Крым "в одному флаконі"", — зазначила вона.

У коментарях вказали, що, ймовірно, проблема більше не в сайті компанії, а у мапі, яка інтегрована туди. Водночас Джапарова наголосила, що до мережі вже зверталися, але безрезультатно.

"Звернення ігноруються. Відписка в стилі "розглянемо, опрацюємо, повідомимо"", — каже заступниця міністра.

Слід зазначити, що на момент публікації новини помилку на сайті вже виправили, на території півострова назви міст позначені українською мовою.

Нагадаємо: 10 червня уряд призначив Еміне Джапарову першою заступницею глави МЗС. Вона займатиметься такими напрямками, як публічна дипломатія, міжнародні організації, державний протокол і питання, пов'язані з анексією Криму.