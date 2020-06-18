Мережа магазинів на сайті показала Крим окремо від України — МЗС

Мережа магазинів на сайті показала Крим окремо від України — МЗС

Укрінформ
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилась, що на сайті вітчизняної мережі магазинів "АЛЛО" на мапі анексований Крим показано окремо від решти України.

Про це Джапарова написала у Facebook.

"Мережа магазинів «АЛЛО», що оперує в Україні, вирішила догодити всім. АРК та Республика Крым "в одному флаконі"", — зазначила вона.

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У коментарях вказали, що, ймовірно, проблема більше не в сайті компанії, а у мапі, яка інтегрована туди. Водночас Джапарова наголосила, що до мережі вже зверталися, але безрезультатно.

"Звернення ігноруються. Відписка в стилі "розглянемо, опрацюємо, повідомимо"", — каже заступниця міністра.

Слід зазначити, що на момент публікації новини помилку на сайті вже виправили, на території півострова назви міст позначені українською мовою.

Нагадаємо: 10 червня уряд призначив Еміне Джапарову першою заступницею глави МЗС. Вона займатиметься такими напрямками, як публічна дипломатія, міжнародні організації, державний протокол і питання, пов'язані з анексією Криму.

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