Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги

Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги

Укрінформ
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наголосила, що примусова паспортизація кримчан є черговим проявом агресії, за який доведеться відповідати.

Про це вона написала у Twitter.

"Примусова паспортизація громадян в Криму це черговий прояв агресії, який має бути зупинено. Кремль системно порушує права людини та міжнародне право, тому має бути притягнутий до відповідальності #VisitTheHague. #CrimeaIsUkraine ", - йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів України призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

За словами міністра Дмитра Кулеби, його заступниця відповідатиме за напрями публічної дипломатії, міжнародні організації, державний протокол і Крим.

Еміне Джапарова - українська журналістка кримськотатарського походження.

Із квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра інформаційної політики України.

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