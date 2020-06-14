Два заступники й новий держсекретар: Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС

Два заступники й новий держсекретар: Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС

Укрінформ
Ще два кандидати на посади заступників міністра закордонних справ очікують на погодження Президентом України.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи завершилося оновлення керівного складу МЗС, Кулеба сказав: “Ні. Наразі вже з моєї ініціативи заступниками міністра стали Еміне Джеппар і Євгеній Єнін. Зараз очікують на погодження Президентом України ще два кандидати на посади заступників і також буде новий державний секретар МЗС".

Як повідомлялося, на засіданні 10 червня Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

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Колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна уряд призначив заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

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