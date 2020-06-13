Кулеба розповів, як Україна отримала членство у Програмі розширених можливостей НАТО

Наданню Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО передували місяці копіткої роботи дипломатів, військових, депутатів, маневри, комбінації й тактичні домовленості.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

“Місяці копіткої роботи дипломатів, військових, депутатів, розвідників, маневри, комбінації, тактичні домовленості, тримання одних членів Альянсу за руку, підштовхування інших членів вперед, і результат є”, - зазначив він.

За його словами, коли починався цей процес отримання статусу члена Програми розширених можливостей НАТО, мало хто вірив в успіх.

Міністр підкреслив, що рішення Альянсу треба було ухвалювати консенсусом, а консенсусу не було і близько.

“При цьому Україна відповідала критеріям членства в цій програмі, але стратегічні політичні міркування регіонального характеру (ну ви зрозуміли) цілої низки членів НАТО утримували їх від надання нам заслуженого статусу”, - зауважив Кулеба.

Міністр розповів, що рішення про надання статусу члена Програми розширених можливостей НАТО ухвалювалося за процедурою умовчання, що спливала в п’ятницю о 16.30 за Києвом.

“І до останньої хвилини існував ризик, що процедура буде порушена. Але рішення є. І тому головне досягнення таке: Україна разом з друзями показала, що здатна перетворювати «Ні» на «Так» і забезпечувати в НАТО консенсус з найскладніших питань”, - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).