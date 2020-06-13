Кримські татари та українці провели акцію в День Росії під посольством РФ у Києві

Пізно ввечері 12 червня, у День Росії, під посольством Російської Федерації у Києві відбулася акція "День Росії – день окупанта".

Про це повідомляє Суспільне.

Акція розпочалася приблизно о 21:30 та тривала годину. Організаторами виступили ГО "Корпус справедливості" та Кримськотатарський ресурсний центр.

В акції взяли участь близько 50 людей з прапорами кримських татар та УПА.

Під час заходу відбувалася трансляція з проєктора відео з написами, що Росія є країною окупантом.

Учасники акції запалили лампадки на честь жертв Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дня Росії біля російських дипустанов у Києві, Львові та Одесі встановили тематичні білборди з емблемами контррозвідки СБУ, а в Харкові поруч із консульством РФ створили мурал.