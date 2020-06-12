"Привіт від СБУ": біля посольства та консульств РФ розмістили білборди й патріотичний мурал

В Україні біля дипломатичних представництв Росії у Києві, Одесі та Львові встановили білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України, а в Харкові – створили патріотичний мурал.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

"Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого «Дня РФ»", - йдеться у повідомленні.

У Харкові з’явився новий мурал / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомлялося, 12 червня в РФ відзначається державне свято – День Росії.