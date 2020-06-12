Окупанти в Криму оштрафували імама за "незаконну місіонерську діяльність"

В окупованому Криму так званий мировий суд міста Алушти оштрафував імама Юсуфа Аширова на 5 000 рублів (близько 2 тисяч гривень) за "незаконну місіонерську діяльність".

Про це повідомляє правозахисна група "Крымская солидарность".

"Визнати Аширова Рустема Серверовича винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 5.26 КоАП РФ", - йдеться в резолютивній частині постанови, копію якої має у своєму розпорядженні Кримська солідарність.

Як вважає адвокат Рустем Кямілєв, адміністративну справу проти його підзахисного порушено "через системний тиск на непідконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади".

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При цьому рішення щодо Аширова "мировий суд" виносив за відсутності адвоката.

"Не зважаючи на те, що ми подали клопотання про відкладення, оскільки я працював в іншому судовому процесі, у Ростові-на-Дону, суд не взяв це до уваги і направив рішення на мою адресу про відмову. Сторона захисту планувала допитати кілька свідків, однак засідання провели без захисника і винесли штраф. Звичайно, ми оскаржуватимемо це рішення", - прокоментував адвокат.

Нагадаємо: 1 квітня 2020 року "прокуратурою" Алушти було порушено адміністративну справу відносно імама релігійної громади «Алушта» за «незаконну місіонерську діяльність».

2 червня 2020 року в Алуштинському міському «суді» допитали двох свідків - юриста Духовного управління мусульман Криму Ібраїма Каймакіна та імама релігійної громади, яка входить до ДУМК, Ризу Куртаметова. У своїх свідченнях вони виступали як особи, які підтримують адміністративну відповідальність імама Аширова.

Всього на окупованому півострові зафіксовано шість подібних переслідувань стосовно різних релігійних організацій у "мирових судах". За даними Кримської правозахисної групи, на півострові порушено, як мінімум, 78 адміністративних проваджень щодо релігійних організацій та їхніх членів. В рамках цих проваджень винесено штрафи на суму не менше 905 500 рублів (345 222 грн).