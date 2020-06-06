Суд у "бахчисарайській справі": кримчан 12 годин тримали в кімнаті без вікон

Фігуранти другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» під час розгляду апеляції на продовження запобіжного заходу перебували в кімнаті розміром 3 квадратних метри, без вікон і вентиляції.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на «Кримську солідарність».

Адвокат Сіяр Панич повідомив, що засідання відбувалося в Апеляційному військовому суді міста Власиха Московської області, а кримчани брали участь за допомогою відеоконференцзв`язку з СІЗО російського Ростова-на-Дону.

«Ми перебували в суді 12 годин. У моїй практиці такого не було, щоб всі захисники впродовж багатьох годин билися, аби суд забезпечив нашим підзахисним прийнятні умови для участі в судовому засіданні. Щоб дали елементарні лави, забезпечили нормальним приміщенням. Ця кімната мала 3 ​​квадратних метри, де перебували вісім осіб без вентиляції, без вікон, де була лише одна лава і один стілець - три посадкових місця. На наші вимоги забезпечити нормальні умови суд казав, що все законно, вони не можуть ані на що вплинути, що у всьому винен слідчий ізолятор», - розповів адвокат Едем Семедляєв.

За його твердженням, підсудним ставало погано, вони лежали на підлозі.

«Фельдшер заміряв тиск, хоча він був підвищений, він говорив, що хлопці можуть продовжувати брати участь в засіданні», - додав адвокат.

Суд відклав засідання на 8 червня.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір`яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і мешканця села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розгляд даної справи по суті.

Фото: Кримська солідарність