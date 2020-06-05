Україна піде до суду в Гаазі через переслідування журналістів у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини готує повідомлення в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, в якому будуть відображені факти переслідування журналістів на території окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Зазначається, що у кримінальних провадженнях прокуратури автономії містяться численні факти переслідування журналістів та їх родин, проведення незаконних обшуків, затримань, звинувачень в екстремістській діяльності, притягнення до кримінальної відповідальності, блокування альтернативних джерел інформації.

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"Понад 20 осіб з числа журналістів, блогерів, працівників українських та іноземних ЗМІ зазнали серйозних порушень своїх прав. Така негативна тенденція продовжується на півострові дотепер, діяльність ЗМІ постійно знаходиться в полі зору окупаційних “правоохоронних органів”", — наголосив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.

За даними громадської організації КримSOS, російська влада почала переслідувати ЗМІ в Криму з перших місяців окупації півострова. Непідконтрольних РФ журналістів, в тому числі і іноземних, не допускали до місць подій, затримували, били, погрожували і забирали апаратуру. У березні 2014 року було повністю відключено мовлення українських каналів в Криму, їх замінили на російські. У квітні того ж року — відключили більшість українських радіостанцій. У червні 2014 року українські канали відключили з кабельних мереж. 1 квітня 2015 року окупанти припинили мовлення на півострові першого кримськотатарського телеканалу ATR, який був змушений перебратися на материкову частину України.