Росія продовжує геноцид кримських татар — Денісова

Російська Федерація продовжує проводити незаконні обшуки у кримських татар, а політв'язні утримуються у нелюдських умовах.

На цьому наголосила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Країна-агресор продовжує геноцид кримськотатарського народу – здійснюються незаконні обшуки їхніх домівок, а політв’язнів утримують у нелюдських умовах у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Метою обшуків є лише одне – за будь-яку ціну зламати опір кримчан", - написала омбудсмен.

Вона нагадала, що нещодавно такий обшук відбувся у будинку кримськотатарської родини Шейде Асанової в селі Курське Білгородського району. "До обшуків була залучена Росгвардія та ОМОН, проте жодних документів чи предметів, які російські окупанти планували знайти, не було виявлено", - зауважила вона.

Уповноважений наголосила, що Теймура Абдуллаєва вже 90 днів утримують в ШІЗО, і адміністрація пенітенціарної установи щоразу створює формальні причини, аби знову продовжити термін утримання.

За словами омбудсмена, Руслана Нагаєва днями помістили до карцеру через те, що він дозволив собі вкритися вдень ковдрою, бо у камері було дуже холодно. А Руслан Сулейманов пів року має серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, і нещодавно у нього з'явився гострий біль у шийному відділі, що не дає змоги вільно рухатися. Проте після неодноразових звернень до адміністрації СІЗО щодо проведення медичного обстеження та надання необхідної меддопомоги медпрацівники обмежилися лише декількома ін'єкціями знеболювального, констатує Денісова.

За її словами, у затриманого Тофіка Абдулгазієва тривалий час тримається підвищена температура до 38 градусів, він страждає від гострого болю у правій нирці та суглобах. Однак, адміністрація пенітенціарної установи під час обшуків вилучила особисті речі та ліки, медична допомога не надається.

Ленур Халілов, за словами уповноваженого, має проблеми зі здоров'ям, проте відмовляється надати детальну інформацію навіть своєму адвокату, оскільки боїться, що керівництво СІЗО чинитиме на нього тиск та погіршить умови тримання.

"Таке поводження з політичними в'язнями Кремля є неприпустимим, адже порушує норми міжнародного та навіть російського національного законодавства", - заявила Денісова.

У цьому зв'язку вона звернулась російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України: забезпечити їм належні умови тримання та сприяти наданню необхідної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів поводження з ув’язненими.

Український омбудсмен також закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українсьного Криму.