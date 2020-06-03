МЗС засудило обшуки у справі "батальйону Челебіджихана" в окупованому Криму

Речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала припинити порушення прав людини в окупованому Криму у зв'язку з обшуками, які російські силовики провели в будинку кримської татарки Шейде Асанової.

Про це Зеленко написала у Twitter.

«Російські силовики, які стукають у двері, іноді виламують їх, - жахлива реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової, вимагаючи обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися», - підкреслила речниця МЗС.

Ukrainian security forces knocking on doors, sometimes blowing them up is the chilling reality of life in occupied #Crimea. Today they came for 65 year-old Crimean Tatar Sheide Asanova, demanding to search her home. Such #HumanRights violations by Russia must end #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/gvsx8vx6Ee — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) June 2, 2020

Як повідомлялося, в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до кримської татарки Шейде Асанової, сина якої заочно підозрюють в участі в "кримськотатарською батальйоні імені Челебіджихана".

За словами жінки, силовики повідомили, що обшук пов'язаний із кримінальною справою, в рамках якої проходить її син Рустем Асанов, котрий з 2016 року мешкає в Україні.

Дискусія про створення у структурі правоохоронних органів України кримськотатарського батальйону на честь національного громадського діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, проте російські спецслужби переслідують кримчан за нібито участь у цій організації.

Нині фігурантами "справи "батальйону Номана Челебіджихана" є Едем Кадиров, Февзі Саганджи, Ділявер Гафаров, Наріман Межмедінов. Правозахисники розглядають переслідування за участь в "батальйоні імені Номана Челебіджихана" як політично мотивовані.

Фото з сайту crimean-solidarity.org