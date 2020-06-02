Силовики шукали у будинку кримської татарки символіку "батальйону Челебіджихана"

В окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до кримської татарки, сина якої заочно підозрюють в участі в "кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана".

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Приїхали в районі 8-ї години ранку. Шейде Асанова живе одна, візит силовиків був для неї несподіванкою. Встигла повідомити телефоном дочку і зятя. Моментально зібралися односельці й родичі, тому що ми всі живемо вже багато років в такій атмосфері, коли ось так в будинок постукати силовики можуть до кожного", - цитує Кримська солідарність громадського захисника Сеїт-Османа Каралієва.

Обшук у домоволодінні кримської татарки проходив за постановою "суду" від 3 березня 2020 року.

Як повідомила Шайде Асанова, першим питанням силовиків, які нагрянули в її будинок, було: "Зброя, символіка загону Номана Челебіджихана є?".

"Я їм сказала: "Дивіться, будь ласка. У мене нічого немає". Оглянули будинок і написали, що під час обшуку нічого не виявлено і пішли. Від свідчень я відмовилася", - розповіла Асанова.

За її словами, силовики повідомили, що обшук пов'язаний з кримінальною справою, в рамках якої проходить її син Рустем Асанов, який з 2016 року мешкає в Україні.

У Кримській солідарності нагадали, що дискусія про створення в структурі правоохоронних органів України кримськотатарського батальйону в честь національного суспільного діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, однак, російські спецслужби переслідують кримчан за нібито участь в цій організації.

На сьогоднішній день фігурантами "справи« батальйону Номана Челебіджихана" є Едем Кадиров, Февзі Саганджи, Ділявер Гафаров, Наріман Межмедінов. Правозахисники розглядають переслідування за участь в "батальйоні імені Номана Челебіджихана" як політично мотивовані.

Фото з сайту crimean-solidarity.org