Поклонська в інтерв’ю Гордону підтвердила участь у переслідуванні політв'язнів - прокурор АРК

Колишній український юрист Наталія Поклонська, яка була «прокурором Криму», підтвердила в інтерв’ю Дмитру Гордону свою участь у переслідуванні Олега Сенцова, Олексія Чернія, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та в інших злочинах проти українців.

Про це в інтерв’ю "Главкому" повідомив прокурор АРК Ігор Поночовний, відповідаючи на запитання, у чому була користь цього інтерв’ю, про яку раніше заявляв Поночовний.

«Дуже важливо чути думку і розуміти позицію сторони захисту, у такому випадку підозрюваної Поклонської. Можна розбити її інтерв’ю на два аспекти: доказовий і процесуальний. Говорячи про доказовий аспект, у нас є кримінальне провадження щодо незаконного переміщення громадян України з території півострова на територію РФ, в тому числі тих, які відбували покарання у в’язницях в Криму. Це серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права. За національним законодавством це воєнний злочин, порушення законів та звичаїв війни. Підозрювана Поклонська, як один із ключових суб’єктів кримської окупаційної адміністрації, підтвердила, що ці факти мали місце. Тобто в’язні справді переводилися в російські в’язниці з Криму», - сказав Поночовний.

За його словами, «нам важливо, що представник окупаційної влади підтверджує факт вчинення такого злочину відносно громадян України».

«Працюючи без доступу до території Криму, ми навчилися більш глибоко досліджувати інформацію у відкритих джерелах і використовувати її у тих кримінальних провадженнях. Поклонська в інтерв’ю підтвердила свою участь у переслідуванні Сенцова, Чернія, Кольченка, Афанасьєва та у інших злочинах проти громадян України і українських організацій», - уточнив прокурор АРК.

Поночовний уточнив, що Поклонській через різні канали зв’язку, у тому числі з використання соцмереж, направлялись повідомлення про підозру разом з іншими процесуальними документами.

«Також до генеральної прокуратури РФ направляли запит про надання міжнародної правової допомоги для вручення повідомлення про підозру і виконання інших процесуальних дій. Але Генпрокуратура РФ нам відповіла, що повідомлення про підозру Поклонській і виклик її для допиту в Україну може становити загрозу безпеці і суверенітету РФ», - уточнив він.

Він уточнив, що захисники Поклонської адвокати безліч разів ознайомлювалися із матеріалами кримінального провадження, беруть участь у судових засіданнях, які стосується Поклонської. «На останньому судовому засіданні розглядалось питання щодо надання судом дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, щоби в підсумку скерувати обвинувальний акт стосовно неї до суду. Іншими словами, вони повністю в процесі», - наголосив Поночовний.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що інтерв’ю з Поклонською і Гіркіним – це російська пропаганда в Україні, Поночовний зазначив, що вважає абсурдними обвинувачення в цьому: «не вважаю, що це засіб ворога».

«Якби в інтерв’ю, наприклад, Поклонська закликала змінити територіальний устрій України, закликала до міжнаціональної ворожнечі, тут можна було б говорити про те, що за допомогою інтерв’ю їй дали майданчик для пропаганди і вчинення злочинів. Журналіст вільний у праві обирати собі респондента, вільний у тому, які питання він ставить і він не відповідає за те, що на його запитання відповідає особа», - уточнив він.

Як повідомлялося, журналіст Дмитро Гордон 11 травня виклав у YouTube інтерв’ю з Наталією Поклонською - колишнім українським юристом, яка після початку анексії Російською Федерацією Криму перейшла на бік РФ. У березні 2014 року – жовтні 2016-го вона була «прокурором» Криму, а з жовтня 2016 року є депутатом Держдуми РФ.

В Україні проти Поклонської відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема, її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Вона перебуває в розшуку.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін громадян України і РФ. В Україну прибули 35 українців - 24 військовополонені моряки і 11 політв'язнів, серед яких режисер Олег Сенцов, активіст Олександр Кольченко.

Їх затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням у нібито організації терактів на півострові. Разом з ними у справі проходили Геннадій Афанасьєв і Олексій Черній, які погодилися співпрацювати з російським "слідством". Пізніше Афанасьєв заявив, що всі свідчення надавав під тиском.