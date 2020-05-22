Комісія з журналістської етики негативно оцінила скандальні інтерв’ю Гордона

Комісія з журналістської етики висловила негативне ставлення до форми та змісту інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним.

Про це повідомляється на сторінці Комісії з журналістської етики у Facebook.

"Комісія з журналістської етики висловлює негативне ставлення до форми та змісту інтерв’ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним. Зокрема до фактів недотримання етичних норм та професійних стандартів. Комісія вважає, що неспроможність чи небажання інтерв'юера працювати за професійними стандартами завадило йому переконливо розкрити аудиторії погляди інтерв’юйованих", — йдеться у повідомленні.

У комісії додали, що журналісти мають право брати інтерв'ю у диктаторів, воєнних злочинців, підозрюваних у тяжких міжнародних злочинах та інших подібних осіб, яких негативно сприймає та засуджує значна частина або і більшість аудиторії. Часом такі особи є єдиним джерелом отримання суспільно важливої інформації, що обґрунтовує необхідність розмови з ними. Проте, уточнюють у комісії, у таких випадках журналісти та редакції повинні зберігати контроль над повідомленнями, які звучать в інтерв’ю, уважно ставитися до етичних питань, які постають при наданні трибуни таким персонам. Також це означає, що не варто брати інтерв’ю у правопорушників (у тому числі терористів) у прямому ефірі/наживо. Це загальносвітова практика, яку застосовують медіа, які дорожать репутацією і довірою аудиторії (наприклад, це правило прописане у Редакційних настановах Бі-Бі-Сі).

Після оприлюднення зазначених інтерв’ю, уточнюють у комісії, у соціальних мережах поширювалися погрози фізичної розправи Дмитру Гордону. У зв’язку з цим КЖЕ заявляє, що неспроможність і небажання журналіста дотримуватись етичних принципів та стандартів, як і низька якість оприлюднених матеріалів, не мають бути підставами для погроз життю і здоров'ю авторок та авторів матеріалів, які не відповідають суспільним настроям, а тим більше для дій, скерованих на розправу над такими людьми.

Журналіст перестає виконувати свої основні функції, якщо він є агентом спецслужб. Відтак викликають осуд непідтверджені заяви Гордона про співпрацю з українськими спецслужбами та правоохоронними органами. Також КЖЕ засуджує можливість використання фахівців, які працюють у медіасфері (у тому числі й журналістів), спецслужбами у власних цілях. Адже таким чином аудиторію вводять в оману щодо цілей і способів здійснення журналістської діяльності, додали у комісії.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

При цьому в Службі безпеки України заявили, що проведення інтерв’ю з "експрокурором Криму" Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Раніше ж сам Гордон повідомив, що записав інтерв’ю з "експрокурором Криму" Поклонською та колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Водночас у пресцентрі СБУ повідомили Укрінформу, що Служба безпеки вивчає останні інтерв'ю Гордона, зокрема запис із Поклонською та Гіркіним. Після цього СБУ дасть правову оцінку.