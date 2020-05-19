“Євросолідарність” і "Голос" вважають, що СБУ має взятися за Гордона

Служба безпеки України має порушити кримінальну справу відносно журналіста Дмитра Гордона через інтерв’ю з "експрокурором Криму" Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), заявляють у політсилах "Європейська солідарність" та "Голос"

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті "Європейської солідарності".

"Партія "Європейська солідарність" вимагає від Служби безпеки негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном", - зазначають у політсилі.

У "ЄС" вважають, що "розповсюдження на медіаресурсах Гордона у ході інтерв'ю пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу, та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність".

"Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш", - вважають у партії "Євросолідарність".

"Інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним – це не про журналістику, а про улесливі реверанси і фактично платформу для пропаганди тероризму. Нагадаю, що і міжнародною спільнотою за MH17, і Службою безпеки, і ГПУ Гіркін оголошений у розшук. Та платформа, яку дав Гордон, абсолютно компліментарна, не схожа була на журналістику. Як мінімум справа Служби безпеки – розпочати кримінальну справу", – зауважила в коментарі Укрінформу Соломія Бобровська (фракція "Голос").

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

Сам Гордон пізніше заявив, що записав інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Водночас 19 травня у СБУ заявили, що проведення інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона. Там додали, що вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.