“Євросолідарність” і

“Євросолідарність” і "Голос" вважають, що СБУ має взятися за Гордона

Укрінформ
Служба безпеки України має порушити кримінальну справу відносно журналіста Дмитра Гордона через інтерв’ю з "експрокурором Криму" Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), заявляють у політсилах "Європейська солідарність" та "Голос"

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті "Європейської солідарності".

"Партія "Європейська солідарність" вимагає від Служби безпеки негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном", - зазначають у політсилі.

У "ЄС" вважають, що "розповсюдження на медіаресурсах Гордона у ході інтерв'ю пропагандистських виступів терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму і Донбасу, та колаборанта Поклонської, причетної до фальсифікації справ і арештів десятків кримських татар і українців, є очевидним злочином проти суверенітету та територіальної цілісності країни, за яку передбачена пряма кримінальна відповідальність".

"Відсутність реакції влади заохочує антидержавницькі виступи та повзучий реванш", - вважають у партії "Євросолідарність".

"Інтерв’ю Гордона з Поклонською та Гіркіним – це не про журналістику, а про улесливі реверанси і фактично платформу для пропаганди тероризму. Нагадаю, що і міжнародною спільнотою за MH17, і Службою безпеки, і ГПУ Гіркін оголошений у розшук. Та платформа, яку дав Гордон, абсолютно компліментарна, не схожа була на журналістику. Як мінімум справа Служби безпеки – розпочати кримінальну справу", – зауважила в коментарі Укрінформу Соломія Бобровська (фракція "Голос").

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

Читайте також: СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона

Сам Гордон пізніше заявив, що записав інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Читайте також: Арахамія – про скандальні інтерв’ю Гордона: Якщо це фіксація доказів, то у цьому є сенс

Водночас 19 травня у СБУ заявили, що проведення інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона. Там додали, що вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-