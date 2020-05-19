Арахамія – про скандальні інтерв’ю Гордона: Якщо це фіксація доказів, то у цьому є сенс

Давид Арахамія вважає, що інтерв’ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) та з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською можуть мати сенс лише в тому разі, якщо вони є фіксацією доказів.

Таку думку Арахамія висловив під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я коли це побачив, то взагалі був шокований. Я повністю не дивився, бо відкрив, аби перевірити, що це відбувається насправді. Єдине позитивне, що я там, - це відеодоказ того, що Росія є країною-агресором, залучає професійних офіцерів ФСБ для того, щоб нападати на нашу країну. Можливо, в цьому є дійсно історична вартість. Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс, напевно”, – зазначив Арахамія.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "Гордон" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

Гордон також заявив, що записав інтерв’ю з "експрокурором Криму" Поклонською та колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

У пресцентрі СБУ повідомили Укрінформу, що Служба безпеки вивчає останні інтерв'ю Гордона, зокрема запис із Поклонською та Гіркіним. Після цього СБУ дасть правову оцінку.

Також у Службі безпеки України заявили, що проведення інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.