Інтерв’ю Гордона з ватажком бойовиків "ДНР" розгойдує суспільство - Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, який курує судову справу збиття літака рейсу МН17, вважає, що інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з ватажком бойовиків "ДНР" 2014 року Ігорем Гіркіним розгойдує суспільство.

Про це Єнін написав у Facebooк.

"Говорячи про вплив цього інтерв’ю на судовий процес в Нідерландах, слід завжди пам’ятати, наскільки це розгойдує суспільство... Вірю, що при бажанні можна знайти більш дотепні способи підтвердити факт отримання особою виклику до суду...", - переконаний заступник глави МЗС.

За оцінками юристів, публічна заява особи про те, що вона обізнана про своє судове переслідування, може вважатися фактом належного повідомлення такій особі про її виклик до суду.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "Гордон", а також у мережі YouTube було оприлюднене інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним.