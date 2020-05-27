Україні слід зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму - Гербст

Україні слід зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму - Гербст

Укрінформ
Україні слід продовжувати політику припинення водопостачання в окупований Крим, оскільки це разом із санкціями Заходу є важливим компонентом міжнародного тиску на Росію задля припинення окупації українського півострова.

Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст під час онлайн-конференції на тему "Україна в Конгресі", організованої Мережею друзів України у США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я, звісно, рекомендував би Україні зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму", - підкреслив експосол.

За його словами, українська влада, як і Захід, мають зберігати якомога вищу ціну Криму для Кремля. "І припинення водопостачання є важливим компонентом у цьому питанні", - підкреслив Гербст.

Він зауважив, що "дуже підтримує введення додаткових санкцій проти Москви, як з боку Сполучених Штатів, так і ЄС". Однак, за словами Гербста, нові обмеження навряд чи будуть запроваджені, якщо тільки Кремль не піде на загострення ситуації.

Читайте також: Гербст переконаний, що Трампу не дозволять "здати" Україну

Водночас колишній посол висловив тверде переконання, що "санкції самі по собі продовжують чинити серйозний вплив на Росію".

Нагадаємо, Росія закликає, у тому числі в ООН, скасувати всі міжнародні санкції в період пандемії. Крім того, в Москві докладають дипломатичних і політичних зусиль, аби примусити Україну відновити постачання дніпровської води на територію тимчасово окупованого Криму.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-