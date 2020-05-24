В окупованому Криму на обсервацію відправлятимуть за власний рахунок

Тих, хто прибувають до окупованого Криму з інших регіонів, будуть поміщати в обсерватори за свій кошт до зняття введених через коронавірус обмежень.

Про це заявив "глава республіки" Сергій Аксьонов, повідомляє Інтерфакс.

"Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягувати цю суму", - сказав Аксьонов.

Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів "не створювати проблему" і "поважати один одного".

Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав. Відповідний указ буде опубліковано в неділю.

За минулу добу в Криму зафіксували 14 нових хворих коронавірусною інфекцією. На поточний період в Криму зафіксовано всього 340 випадків нової коронавірусної інфекції. 25 з них завезені з-за кордону, 44 - з Росії. Дев'ять пацієнтів померли. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 154 осіб, двоє померли.