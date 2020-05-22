Фігурантів "третьої бахчисарайської групи" можуть відправити на психіатричну експертизу

У п'ятницю фігурант третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Сейтмеметов брав участь у слідчих діях, які проводили співробітники ФСБ.

На думку захисту, найближчим часом його, як і інших фігурантів третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» відправлять на психіатричну експертизу.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов у коментарі, опублікованому Кримською солідарністю у Facebook.

«Сьогодні слідство нас ознайомило з постановами про призначення кількох експертиз, у тому числі, фотографічної і релігієзнавчої. Захист заявив ряд клопотань у рамках цієї слідчої дії, в тому числі, про надання об'єктів досліджень, які будуть передані в розпорядження спеціалістів, експертів», - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, відсутність об'єктів дослідження позбавляє захист можливості «реалізувати права, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, у тому числі, право клопотати про додаткові запитання перед відповідним експертом».

Захисник очікує, що найближчим часом фігурантів третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» відправлять на проходження стаціонарної судової психіатричної експертизи.

Як повідомлялося, Рустем Сейтмеметов - житель м.Бахчисарай, батько двох неповнолітніх дітей. Був затриманий 11 березня 2020 року в Бахчисараї після проведеного в його домі обшуку. Цього самого дня були також затримані два його племінники: Сейтумер і Осман Сейтумерови, а також активіст Амет Сулейманов. Їх обвинувачують за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ, і всі вони є фігурантами третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» .. На даний момент троє з них знаходяться у СІЗО Сімферополя. Алім Сулейманов у зв'язку зі станом здоров'я перебуває під домашнім арештом.