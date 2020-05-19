Депортація кримських татар це незагоєна рана історично близького литовцям народу — Пранцкетіс

Депортація кримськотатарського народу в 1944 році — жахливий злочин комуністичного режиму і незагоєна рана братнього та історично близького литовцям народу.

Про це в понеділок під час виступу на міжнародному онлайн-мітингу, приуроченому пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу сказав глава Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс.

"Депортація кримських татар 1944 року - жахливий злочин комуністичного режиму і незагоєна рана братнього і історично близького литовцям кримськотатарського народу", - сказав Пранцкетіс.

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Він нагадав, що у 2019 році параламент Литви визнав депортацію кримськотатарського народу геноцидом.

"Сейм засудив здійснену у 2014 році незаконну окупацію та анексію Криму, дискримінацію цивільного населення Криму за ознаками мови, культури, релігії та національності, а також скасування самоврядування кримських татар", - зазначив політик.

Як заявив Пранцкетіс, «Литва і далі залишається на боці кримських татар і рішуче засуджує незаконну анексію Криму».

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За його словами, 2021-й рік у Литві рішенням парламенту країни визнано роком кримськотатарської культури, що «підкреслює багатовіковий зв'язок між нашими народами».

18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар. Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).