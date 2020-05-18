На Херсонщині побудують 500 квартир для переселенців з Криму – Зеленський

У Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, інформує його пресслужба.

«Володимир Зеленський зазначив, що за підсумками домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Президент запевнив, що жодних проблем з виділенням землі та будівництвом квартир немає. Голова Херсонської обласної державної адміністрації забезпечить виконання цього доручення», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що чекає від кримських татар проєкт цього об'єкту та готовий підтримати його.

Водночас, на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим буде побудовано великий хаб.

«Щоб ті люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили справді інший вигляд, «вітрину» нашої країни», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.