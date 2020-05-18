InformNapalm викрив десантника РФ, який брав участь у захопленні Криму

Волонтери спільноти розслідувачів InformNapalm встановили дані десантника 108-го десантно-штурмового полку, який брав участь у захопленні українського Криму у 2014 році.

Відповідне розслідування оприлюднене 18 травня на сайті спільноти.

"Встановлені дані окупанта з 108-го десантно-штурмового полку. Ім’я ще одного з багатьох тисяч російських солдатів, яких, як стверджував президент РФ Путін, не було в Криму: Чумак Олег Ігорьович (рос. – Чумак Олег Игоревич), 06.05.1994 р. н., станиця Виселки, Виселковський район, Краснодарський край РФ. Проходив строкову службу в 108-му десантно-штурмовому полку, в/ч 42091, пункт постійної дислокації – м. Новоросійськ. Цей полк входить до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ", - йдеться у публікації.

Як зазначають в InformNapalm, 8 березня 2014 року на своїй сторінці у соцмережі "ВКонтакте" Чумак опублікував відео колони техніки. Відео має назву "Траса Краснодар-Новоросійськ, колона військ РФ у Крим". "У колоні OSINT-розвідник InformNapalm ідентифікував таку техніку: РСЗВ 2Б26, машини управління вогнем артилерії, БТР-82А, РЕБ Р-330Ж "Житель", РЕБ "Леєр-2" на базі бронеавтомобіля "Тигр-М". Слід зазначити, що 13 березня 2014 року "Леєр-2" на базі "Тигр-М" зафіксували на Керченській переправі", - зазначається у публікації.

Як повідомляється у розслідуванні, на номерах техніки є цифра 21, що означає Південний військовий округ РФ, Північний Кавказ. На РСЗВ 2Б26 - знак гвардії, отже, гвардійська бригада. "Ми знаємо, що на початку березня 2014 року в Крим через Краснодар заїхала колона 18-ї ОМСБр, в якій були БТР-82А. Пунктом призначення колони було с. Воїнка Красноперекопського району Криму. Про це ми писали у розслідуванні "Список-1097: як 18-та ОМСБр ЗС Росії окупувала Крим". Ймовірно на відео, опублікованому в профілі Чумака, саме ця колона", - підкреслюється у публікації.

Назву підрозділу, в якому служив фігурант цього розслідування Олег Чумак, видно на його фотографії на пов’язці – 108 гв. ДШП. Також він оприлюднив фото листа подяки, на якому видно номер військової частини, повне ім’я фігуранта та ім’я командира військової частини.

Крім того, Чумак опублікував 21 березня 2014 року фото на березі моря зі зброєю. Підпис до фото: "Крим". Пізніше він видалив свій коментар, але розслідувачам вдалося зберегти скрін.

8 травня 2014 року він опублікував кілька фото медалі за окупацію Криму в різних ракурсах.

"20 лютого 2014 року Росія напала на Україну, розпочала війну, яка триває досі. Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжує виявляти окремих російських військовиків, які брали участь в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи проводити щодо окупантів всі належні процесуальні дії згідно з українським і міжнародним законодавством та подавати їхні дані в Інтерпол", - наголошується у публікації.

Фото: informnapalm.org