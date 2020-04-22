Екіпаж російського корабля "Штиль" брав участь у захопленні Криму - InformNapalm

Волонтери міжнародної спільноти розслідувачів InformNapalm встановили участь екіпажу російського малого ракетного корабля "Штиль" в операції із захоплення Криму в 2014 році, тоді він був залучений у блокуванні кораблів ВМСУ у бухті Донузлав.

Про це йдеться у публікації на сайті спільноти від 22 квітня.

"Встановлено участь в агресії проти України екіпажу російського малого ракетного корабля (МРК) "Штиль". Цей корабель був залучений до блокування кораблів ВМС України у бухті Донузлав. У переліку осіб командного складу ЗС РФ, яким Генеральна прокуратура України повідомила про підозру, на цей час немає командира МРК "Штиль". Також цей МРК не вказаний у переліку Військової прокуратури серед кораблів, задіяних в агресії проти України. Ми закликаємо українські правоохоронні органи проводити щодо окупантів всі належні процесуальні дії згідно з українським і міжнародним законодавством та подавати їхні дані в Інтерпол", - зазначають розслідувачі.

Як повідомляється, у 2013 році командир МРК "Штиль" Володимир Валерійович Дербетов, уродженець калмицького міста Лагань, мав звання капітан-лейтенанта. Після участі у спецоперації із захоплення Криму він отримав достроково звання капітана 3-го рангу та медаль Ушакова. Нагороджений також медаллю "Адмірал Горшков", має звання "ветеран бойових дій" та подяку від президента РФ Володимира Путіна.

Ось порівняння з фотографіями корабля, знайденими в мережі:

У 2015-2017 роках командував МРК "Зелений Дол", під його командуванням корабель виконував бойові завдання в Сирії. Після того, як цей МРК увійшов до складу Балтійського флоту, Дербетова призначили командиром ракетного корабля на повітряній подушці "Самум". Станом на травень 2018 року фіксується у званні капітан 2-го рангу.

У 2016 році Дербетов, як командир МРК "Зелений Дол", був вписаний в базу даних Центру "Миротворець".

Сторінка в соцмережі: https://vk.com/id14496215 (http://archive.is/eow11) http://archive.vn/TMuWj.

Як зазначається у публікації, розслідувачі знайшли у російських соцмережах й інших моряків, які брали участь у спецоперації із захоплення Криму в складі екіпажу МРК "Штиль".

Так, Міхєєв Дмитро Олексійович,19.12.1994 року народження (м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ), опублікував фото медалі за окупацію Криму та фото нагородного посвідчення. Також Міхєєв завантажив на свою сторінку кілька відео періоду служби, які можуть бути використані в суді та будуть корисними для ідентифікації інших моряків-учасників агресії. На одному з відео зафіксовані моряки МРК "Штиль", на іншому – Міхєєва зустрічають з потяга після демобілізації. На стопкадрі чітко видно у фігуранта шеврон МРК "Штиль".

Дорас Дмитро, 14.04.1994 року народження, м. Краснодар, РФ. Знайдений у списку контактів Міхєєва. На одному з фото з альбому Дораса зафіксовані характерні елементи МРК "Штиль". Дорас також оприлюднив фото з медаллю за окупацію Криму.

InformNapalm нагадує, що в 2014 році МРК "Штиль" був одним із кораблів, що блокували вихід у відкрите море українським кораблям в бухті озера Донузлав. "Слід зауважити, що участь у спецоперації із захоплення Криму – не перший воєнний злочин для екіпажу цього корабля. У 2008 році МРК "Штиль" брав участь у війні проти Грузії. З 2009 року на постійній основі перебував на бойовому чергуванні біля берегів окупованої росіянами Абхазії", - наголошується у публікації.

"Штиль" – малий ракетний корабель проєкту 1234.1 "Овод-1". Корабель був спущений на воду в 1978 році. Влітку 2019 року на форумах з’явилися фото процесу "роздягання" МРК "Штиль", тобто з нього знімали оснащення перед утилізацією. У лютому 2020 року МРК "Штиль" був виключений зі складу ЧФ РФ.