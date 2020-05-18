У Туреччині всі заходи, присвячені депортації, відбудуться онлайн
Про це власкору Укрінформу розповіли у Посольстві України в Турецькій Республіці
"Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до трансляції онлайн-мітингу і проявити свою солідарність з кримськотатарським народом", - закликали в посольстві.
Зокрема о 16.00 кримськотатарська громада Туреччини візьме участь у міжнародному траурному онлайн-мітингу, який транслюватимуть Кримськотатарський Ресурсний Центр, Інформаційне агентство «QHA media», Телеканал ATR.
Також у програмі поминальних заходів заплановані окремі події, організовані окремими громадами по всій країні. Всі вони також відбуватимуться у віддаленому режимі.
Нагадаємо: учора дипломати, кримськотатарська та українська громада долучилася до акції «Запали вогник у своєму серці», виставивши у вікна запалені свічки для вшанування жертв депортації 1944 року.
Як відомо, українські дипустанови в Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу.