У Туреччині всі заходи, присвячені депортації, відбудуться онлайн

Заходи, які триватимуть в Туреччині 18 травня й будуть присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, через COVID-19, карантинні обмеження та комендантську годину, відбудуться онлайн.

Про це власкору Укрінформу розповіли у Посольстві України в Турецькій Республіці

"Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до трансляції онлайн-мітингу і проявити свою солідарність з кримськотатарським народом", - закликали в посольстві.

Зокрема о 16.00 кримськотатарська громада Туреччини візьме участь у міжнародному траурному онлайн-мітингу, який транслюватимуть Кримськотатарський Ресурсний Центр, Інформаційне агентство «QHA media», Телеканал ATR.

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Також у програмі поминальних заходів заплановані окремі події, організовані окремими громадами по всій країні. Всі вони також відбуватимуться у віддаленому режимі.

Нагадаємо: учора дипломати, кримськотатарська та українська громада долучилася до акції «Запали вогник у своєму серці», виставивши у вікна запалені свічки для вшанування жертв депортації 1944 року.

Як відомо, українські дипустанови в Анкарі, Стамбулі та Анталії вивісили кримськотатарські прапори в пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу.