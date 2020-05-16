Окупанти заявили про скасування режиму обов'язкової самоізоляції в Криму

У Криму заявили про 13 нових випадків зараження коронавірусної інфекції, при цьому так звана "влада" окупованого півострова скасувала обов'язковий режим самоізоляції, за винятком осіб, старших 65 років.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

"З 13 тих, що заразилися, - 9 безсимптомних", - повідомляє КПГ з посиланням на «керівника» так званого регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньківську.

У підсумку по Криму з урахуванням Севастополя підтверджено 407 випадків захворювання і сім смертей від коронавірусної інфекції.

Кримська правозахисна група також інформує, що з понеділка, 18 травня рішенням "влади" для жителів Криму скасовується режим обов'язкової самоізоляції.

При цьому він зберігається для громадян старше 65 років, а неповнолітні мають знаходитися в громадських місцях у супроводі батьків... Іншим громадянам рекомендують "обмежити поїздки, у тому числі в цілях туризму, не залишати місця проживання (перебування) без необхідності, а також утриматися від відвідування релігійних об'єктів", – цитує КПГ нову версію "указу" окупаційної влади.

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Як раніше повідомляло агентство, всього з початку року в Севастополі коронавірусною інфекцією захворіли 135 осіб. В іншій частині півострова - 259 випадків COVID-19.

Разом у Криму з урахуванням Севастополя — сім померлих від коронавірусної хвороби. Двоє в Севастополі й п'ятеро — на решті території півострова.