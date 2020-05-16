Окупанти заявили про скасування режиму обов'язкової самоізоляції в Криму
Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.
"З 13 тих, що заразилися, - 9 безсимптомних", - повідомляє КПГ з посиланням на «керівника» так званого регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньківську.
У підсумку по Криму з урахуванням Севастополя підтверджено 407 випадків захворювання і сім смертей від коронавірусної інфекції.
Кримська правозахисна група також інформує, що з понеділка, 18 травня рішенням "влади" для жителів Криму скасовується режим обов'язкової самоізоляції.
При цьому він зберігається для громадян старше 65 років, а неповнолітні мають знаходитися в громадських місцях у супроводі батьків... Іншим громадянам рекомендують "обмежити поїздки, у тому числі в цілях туризму, не залишати місця проживання (перебування) без необхідності, а також утриматися від відвідування релігійних об'єктів", – цитує КПГ нову версію "указу" окупаційної влади.
Як раніше повідомляло агентство, всього з початку року в Севастополі коронавірусною інфекцією захворіли 135 осіб. В іншій частині півострова - 259 випадків COVID-19.
Разом у Криму з урахуванням Севастополя — сім померлих від коронавірусної хвороби. Двоє в Севастополі й п'ятеро — на решті території півострова.