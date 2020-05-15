В окупованому Криму нарахували майже 400 випадків COVID-19
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.
«7 осіб - це місто Саки, 3 - це Євпаторія (сім'я повернулася з Москви, були в лікарні), 1 - Сімферополь, 1 - Ялта, 1 - Феодосія (мешканка Криму, яка повернулася з Москви), - 1 - це Бахчисарайський район», - цитує КПГ так званого керівника «регіонального управління Росспоживнагляду» Наталію Пеньковську.
Також за даними «влади», в Криму зафіксовано п'яту рахунком смерть людини, зараженої коронавірусом. Це мешканець Алушти 1935 року народження.
На ранок 15 травня діагноз COVID-19 в Севастополі підтвердився ще у трьох людей.
Загалом із початку року в Севастополі захворіли новою коронавірусною інфекцією 135 осіб. В іншій частині півострова - 259 випадків COVID-19.
Загалом по Криму з урахуванням Севастополя - 394 випадки захворювання і семеро померлих від цієї хвороби. Двоє в Севастополі та п'ятеро - на решті території Криму.
Фото: ATR