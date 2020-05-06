У Зеленського заявляють, що вилучення земель у Криму за указом Путіна – недійсні

Україна займає чітку позицію невизнання неправомірного указу російського президента Володимира Путіна, згідно з яким громадяни України в окупованому Криму позбавляються права власності на земельні ділянки, отримані ними за законами України.

Про це в середу в ході онлайн-брифінгу в Укрінформі заявила перший заступник Представника Президента України в АРК Дарина Свиридова.

"Що важливо розуміти кримчанам: Україна займає чітку позицію невизнання цього неправомірного указу, тому з точки зору законодавства України та міжнародного права можливі факти вилучення земельних ділянок у громадян України в Криму - недійсні, громадяни будуть залишатися законними власниками своїх земельних ділянок, якщо вони були отримані за законами України. Це перше, що повинні розуміти ті, хто теоретично потрапляють в зону ризику даного неправомірного указу російського президента", - заявила Свиридова.

Більше того, наголосила вона, все земельні операції в Криму, наприклад вилучення ділянок у громадян України і передача їх у власність громадян Росії, "які в дійсності є іноземними громадянами в Криму, вважаються недійсними і не несуть жодних правових наслідків".

"Як зазначила посадовець, власники земельних ділянок в Криму, що знаходяться в потенційній зоні ризику, звертаються за консультаціями до Представництва Президента України в Криму з питаннями, як захистити своє майно.

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"З перших днів опублікування цього указу до нас приходять численні звернення громадян. Ми розуміємо, наскільки це важлива для багатьох тема, ми завжди відкриті для звернення до Представництва, ми даємо консультації - що вже сьогодні кримчани можуть зробити для захисту своїх прав", - повідомила перший заступник Представника Президента в АРК.

Крім того, підкреслила вона, "завдяки сьогоднішньому брифінгу ми можемо дати спільно напрацьовані з нашими партнерами рекомендації з приводу того, які покрокові дії необхідно здійснювати тим, хто або вже зіткнувся з вилученням земельних ділянок, або потенційно потрапляє під дію неправомірного указу".

Як зазначила Свиридова, указ Путіна, що дозволяє привласнювати земельні ділянки кримчан, фактично є продовженням політики захоплення майна кримчан, яких РФ визнає іноземними громадянами.

Ця політика почалася з примусовою паспортизацією місцевого населення і визнання іноземними громадянами тих, хто проживав там без реєстрації окупаційної влади. У Криму відразу після окупації почалася широкомасштабна експропріація і націоналізація, як власності органів державної влади, так і власності органів місцевого самоврядування, а також приватної власності юридичних і фізичних осіб", - констатувала Свиридова.

Наприклад, зазначила вона, більше 4 тисяч земельних ділянок було вилучено з приватної власності фізичних осіб в перші роки окупації Криму ще до прийняття цього неправомірного указу.

"Крім того, були націоналізовані всі великі підприємства та фінансові установи, які діяли на території нині окупованого Криму. Дані дії проходили без будь-якої компенсації і фактично представляли собою експропріацію майна. Це розглядається як військовий злочин з боку Росії", - зазначила колишня правозахисниця.

Як повідомила Свиридова, за фактами масштабного привласнення майна на території окупованого Криму в Україні "провадяться кримінальні виробництва, і всім цим фактам незаконного вилучення у наших громадян майна, в тому числі земельних ділянок, правоохоронними органами України буде надано правову оцінку".

За її словами, відразу після видання указу Путіна МЗС України зайняло дуже чітку позицію, виступивши з коментарем і направивши ноту протесту Росії з осудом даного указу. Крім того, з боку МЗС України був запит міжнародним партнерам на продовження тиску, в тому числі через проведення санкцій, на державу-агресора.

Як підкреслила Свиридова, Україна і далі буде використовувати всі можливі міжнародні майданчики і судові інстанції для притягнення Росії до відповідальності за свої протиправні дії.

Як повідомлялося, Президент РФ від 20 березня 2020 № 201 підписав указ щодо внесення змін до переліку прикордонних територій, на які іноземні громадяни, особи без громадянства не можуть володіти на праві власності земельними ділянками, цей указ доповнив указ Путіна від 9 січня 2011 року. Указом №201 велика частина території окупованого Криму і Севастополя віднесена до прикордонних, в результаті чого не громадянам РФ встановлюється заборона на володіння земельними ділянками на таких територіях. Під дії даного указу не підпадають лише три райони Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, а також два райони міста Севастополя.