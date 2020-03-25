Депутат просить уряд відреагувати на позбавлення Путіним кримчан прав на землю
Про це Безгін повідомив у Facebook.
"Нова дія Путіна спрямована на заборону права володіння земельними ділянками в Криму не громадянам РФ. Тобто ті кримчани, які відмовились російський паспорт отримати, тепер ще більше обмежуються в правах. Новий етап тиску. Оперативно звернувся до виконавчої влади, бо Україні потрібна швидка дипломатична реакція на дані події", - написав Безгін.
Звернення спрямоване віцепрем'єр-міністру-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та постпреду президента України в АР Крим Антону Кориневичу.
"Прошу вжити, у межах повноважень, заходів реагування з метою захисту конституційного права громадян на власність та забезпечити ознайомлення міжнародного співтовариства і міжнародних організацій з позицією України з цього питання", - йдеться у документі.
Нагадаємо: президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким "заборонив" людям без громадянства РФ володіти землею у прибережних районах окупованого Росією Криму.