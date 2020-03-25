Депутат просить уряд відреагувати на позбавлення Путіним кримчан прав на землю

Депутат просить уряд відреагувати на позбавлення Путіним кримчан прав на землю

Укрінформ
Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін направив до уряду та представника президента в АР Крим запит із проханням відреагувати на указ президента РФ Володимира Путіна про позбавлення осіб без паспорту РФ прав на прибережні ділянки землі в Криму.

Про це Безгін повідомив у Facebook.

"Нова дія Путіна спрямована на заборону права володіння земельними ділянками в Криму не громадянам РФ. Тобто ті кримчани, які відмовились російський паспорт отримати, тепер ще більше обмежуються в правах. Новий етап тиску. Оперативно звернувся до виконавчої влади, бо Україні потрібна швидка дипломатична реакція на дані події", - написав Безгін.

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Звернення спрямоване віцепрем'єр-міністру-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та постпреду президента України в АР Крим Антону Кориневичу.

"Прошу вжити, у межах повноважень, заходів реагування з метою захисту конституційного права громадян на власність та забезпечити ознайомлення міжнародного співтовариства і міжнародних організацій з позицією України з цього питання", - йдеться у документі.

Нагадаємо: президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким "заборонив" людям без громадянства РФ володіти землею у прибережних районах окупованого Росією Криму.

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