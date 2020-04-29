Захист заявив клопотання про припинення алуштинської "справи Хізб ут Тахрір"

Захист фігурантів алуштинської "справи Хізб ут Тахрір" на попередньому засіданні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону, РФ, заявив ряд клопотань, в тому числі про припинення цієї кримінальної справи у зв'язку з "відсутністю події злочину".

Про це повідомляється у відео, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю.

"На цій стадії сторона захисту заявила ряд клопотань: про виключення неприпустимих доказів, про повернення справи прокурору і в цілому про припинення справи у зв'язку з тим, що відсутня подія злочину", - сказав адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, він також заявив клопотання щодо свого підзахисного Ельдара Кантемирова про "зняття арешту з деякого майна, яке було арештоване на підставі клопотання слідчого".

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Як зазначив адвокат, в ході засідання суд вийшов з ініціативою продовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської групи "справи Хізб ут Тахрір".

"Розглядалося питання продовження запобіжного заходу, ініційоване не прокурором, як не дивно, а судом. Захист заперечував, заявивши, що запобіжний захід треба змінювати і випускати з СІЗО заарештованих у зв'язку з коронавірусом. Суд прийняв всі наші клопотання і пішов до нарадчої кімнати. Результати будуть оголошені на наступному засіданні суду", - розповів Азаматов.

За його словами, під час засідання його підзахисний Кантеміров тримав аркуші А-4 з написом "Свободу Костянтину Котову" і "справи Хізб ут Тахрір - терор без тероризму".

Як повідомлялося, 3 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір". Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року.