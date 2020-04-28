Слідчі РФ дозволили адвокату Полозову увійти в “справу Джемілєва”

Адвокат Микола Полозов отримав від Слідчого комітету Росії в анексованому Криму повідомлення про те, що йому дозволено вступити захисником у справу, заведену СКР проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це Полозов розповів кореспондентові Укрінформу.

«Надійшло посвідчення слідчого СКР про мій вступ у справу Мустафи Джемілєва. Що стосується справи, заведеної проти Рефата Чубарова, в якій, нагадаю, мені не дозволили стати захисником, то я оскаржив те рішення. Тепер чекаю, на коли буде призначено розгляд», - сказав Полозов.

Джемілєв обвинувачується за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії - «Незаконний перетин державного кордону Росії», за ч.1 ст. 222 - «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів» і за ч. 1 ст 224 - «Недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».

Згідно з поясненнями Полозова, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя стаття мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї з батьківської рушниці вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз інкримінуються безпосередньо Мустафі Джемілєву. «Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», - пояснив Полозов.

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Також СКР заочно висунув «обвинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Його обвинувачують в «організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

СКР в окупованому Криму відмовив Полозову в допуску до справи проти Чубарова як захисника.