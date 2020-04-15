В Україні відкрили справу через незаконне переслідування окупантами Джемілєва

Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що 13 квітня 2020 року окупаційні «правоохоронні органи» РФ незаконно висунули обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома епізодами, які пов’язані з подіями, що відбувались до окупації півострова: «незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)».

У прокуратурі вказують, що такі дії окупаційної влади порушують вимоги ст. 70, ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Ретроспективне застосування кримінального законодавство на окупованій території шляхом переслідування особи відповідно до законодавства РФ за події, які відбувались до початку окупації півострова, є серйозним порушенням норм даної Конвенції