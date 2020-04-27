ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом — СБУ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Оперативники СБУ задокументували факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ РФ на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього представники російських спецслужб, використовуючи насилля і тортури, намагалися змусити українця зізнатися у нібито навмисному перетині адмінмежі з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційного співробітництва для одержання інформації щодо організації бойових чергувань підрозділами Держприкордонслужби. Після «вибиття» і відеофіксації зізнань у начебто перетині кордону представники РФ доправили українського військовослужбовця до контрольного пункту «Каланчак». Після цього Служба безпеки України здійснила перевірку інформації щодо обставин незаконного затримання прикордонника та його контактів з ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.
Служба безпеки України рекомендує утримуватися від поїздок до РФ та на тимчасово окуповані території, а також нагадує, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчиняли ніяких дій і добровільно заявляли органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.