В окупованому Криму підтвердили вже 70 випадків COVID-19
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова.
«Хвору виявлено при зверненні за медичною допомогою, встановлено діагноз «негоспітальна пневмонія». За результатами епідеміологічного розслідування визначено коло контактних осіб, щодо яких проведені профілактичні заходи й лабораторне обстеження», - повідомив він.
Таким чином, на поточний період в Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 з них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.
За даними «влади» Криму, жінка працювала медичним статистом у Кіровській районній лікарні, захворіла 19 квітня, але за медичною допомогою звернулася 24 квітня. Її госпіталізували до Нижньогірської ЦРЛ, а після позитивного результату перевели до лікарні в Феодосії.
Головлікаря Кіровської ЦРЛ перевели на дистанційну форму роботи, ще 26 осіб відсторонено від роботи в медзакладі. Чоловіка і сина хворої госпіталізовано в інфекційний стаціонар під нагляд.
Таким чином, сьогодні в Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. - Ще 31 випадок - в Севастополі.
Крім того, за даними Крим.Реалії, в Криму за минулу добу госпіталізували рекордну кількість людей з підозрою на коронавірус - 23 людини. 25 квітня підозрюваних на COVID-19 було 15 осіб, 24 квітня - 5, а 23 квітня - 3. Ще 23 людини за минулу добу було госпіталізовано з ГРВІ, і 8 - з пневмонією.
Фото: ATR