В окупованому Криму підтвердили вже 70 випадків COVID-19

На 26 квітня у Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова.

«Хвору виявлено ​​при зверненні за медичною допомогою, встановлено діагноз «негоспітальна пневмонія». За результатами епідеміологічного розслідування визначено коло контактних осіб, щодо яких проведені профілактичні заходи й лабораторне обстеження», - повідомив він.

Таким чином, на поточний період в Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. 20 з них завезені з-за кордону, 10 завезені з Росії, 40 випадків - місцеві.

За даними «влади» Криму, жінка працювала медичним статистом у Кіровській районній лікарні, захворіла 19 квітня, але за медичною допомогою звернулася 24 квітня. Її госпіталізували до Нижньогірської ЦРЛ, а після позитивного результату перевели до лікарні в Феодосії.

Головлікаря Кіровської ЦРЛ перевели на дистанційну форму роботи, ще 26 осіб відсторонено від роботи в медзакладі. Чоловіка і сина хворої госпіталізовано в інфекційний стаціонар під нагляд.

Таким чином, сьогодні в Криму зареєстровано 70 випадків коронавірусної інфекції. - Ще 31 випадок - в Севастополі.

Крім того, за даними Крим.Реалії, в Криму за минулу добу госпіталізували рекордну кількість людей з підозрою на коронавірус - 23 людини. 25 квітня підозрюваних на COVID-19 було 15 осіб, 24 квітня - 5, а 23 квітня - 3. Ще 23 людини за минулу добу було госпіталізовано з ГРВІ, і 8 - з пневмонією.

Фото: ATR