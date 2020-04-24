Дружини п'яти політв'язнів з Криму написали листа російському омбудсмену

Дружини п'яти фігурантів сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» звернулися до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової у зв'язку «з жахливими, нелюдськими умовами тримання».

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«За словами Аліме Абдуллаєвої (дружини Теймура Абдуллаєва - ред.), з березня 2020 року і по нинішній час її чоловік перебуває в штрафному ізоляторі, а в колонії з ним намагалися вступити в діалог спеціальні органи. Загалом він перебуває в ШІЗО більше 45 днів», - повідомила Кримській солідарності дружина Абдуллаєва.

За її словами, в штрафний ізолятор Теймура відправили відразу після прибуття з етапу у ВК № 2 міста Салават (Башкортостан). Його тримають там до цього дня і відправляли туди мінімум тричі.

«Я вважаю, що ці факти свідчать про жорстокий тиск на мого чоловіка», - каже Абдуллаєва, наголосивши, що «справа» проти її чоловіка сфабрикована і має політичні мотиви.

За словами Ліани Белялової, її чоловіка Еміля Джемаденова тримають в ШІЗО більше 60 днів.

«Еміль безпідставно перебуває 64 дні в ШІЗО, в жахливих нелюдських умовах, де є певні правила тримання. Режим такий, що з 21.00 до 5.00 ліжко відстібають від стіни, і весь день воно прикріплене до стіни. І це не всі обмеження. Утримується один», - розповіла Ліана Белялова.

Фатма Ісмаїлова, у якої за статтею 205.5 КК РФ (участь в терористичній організації - ред.) заарештовані чоловік, батько і рідний брат, також намагається привернути увагу російського омбудсмена до питання порушення прав її чоловіка Рустема Ісмаїлова.

«Мій чоловік не є терористом, так як у ході всього слідства, а також слухань судів по суті не було жодного доказу його вини. Рустема засудили до 14 років колонії суворого режиму. Були порушені мої права, як дружини, у зв'язку з тим, що більше 2-х місяців ФСВП не сповіщала ні мене, ні батьків чоловіка про його місцезнаходження. Ми не знали, куди його етапували після суду. І на сьогоднішній день також немає ніякої інформації про стан його здоров'я та умови тримання», - прокоментувала Фатма Ісмаїлова.

Фера Абдуллаєва перестала отримувати листи від чоловіка і переконана, що Узеїр Абдуллаєв також, як і решта фігурантів «справи», перебуває в штрафному ізоляторі.

«Дуже непокоїть здоров'я і безпека Узеїра. Після відвідання адвоката нам стало відомо, що на нього чинився моральний тиск, його неодноразово погрожували помістити в ШІЗО. В умовах карантину у нас немає можливості відвідати, від самого ж Узеїра за весь цей час надійшов єдиний лист, який він написав на початку березня після приїзду в табір», - розповіла Фера Абдуллаєва.

Гузаль Саледінова також обурена, що її чоловіка Айдера Саледінова «брехливо звинуватили в тероризмі, засудили на 12 років суворого режиму і вивезли за тисячі кілометрів від дому, залишивши чотирьох дітей без опікуна».

Жінка повідомила, що, за словами адвоката, який відвідав її чоловіка в колонії, Айдер досить тривалий час хворів, проте це не стало перепоною для поміщення його в ШІЗО.

«Як мінімум тричі чоловіка поміщали в ШІЗО, де умови тримання можна прирівняти до карцера», - поділилася своїми переживаннями Гузаль Саледінова.

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Як повідомлялося, всі п'ятеро кримських татар були заарештовані в жовтні 2016 року. 18 червня 2019 року військовий суд виніс обвинувальний вирок і визнав їх винними в організації та участі в діяльності терористичної організації (частина 1 і 2 статті 205.5 Кримінального кодексу РФ). Теймура Абдуллаєва суд засудив до 17 років ув'язнення, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова - до 12 років колонії суворого режиму. Всі вони заперечують свою вину. Після подання апеляції на вирок 24 грудня 2019 року Верховний суд РФ "пом'якшив" термін на пів року кожному обвинуваченому. Пізніше їх етапували до російських колоній на території Республіки Башкортостан.

Всі п'ятеро визнані правозахисним центром «Меморіал» політичними в'язнями.