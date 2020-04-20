Етапованого з Криму українця Приходька тримають у камері-спецблоці у Ростові

Політв'язня Олега Приходька після етапування з Сімферопольського СІЗО доставили в СІЗО м. Ростова-на-Дону і утримують під цілодобовим наглядом у камері-спецблоці.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова, який відвідав Приходька в ФКУ СІЗО-1 ГУФСВП Росії по Ростовській області.

«Зі слів Олега Аркадійовича, на даний момент його тримають одного в камері-спецблоці СІЗО-1, під цілодобовим відеоспостереженням», - повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, з Криму Приходько вивезли 31 березня 2020 року. Етап йшов транзитом через СІЗО Краснодара, де українець пробув близько 5 днів. В Ростов-на-Дону його привезли 5 квітня 2020 року. Під час дороги до Краснодару, яка тривала близько 16 годин, Олега Приходька везли в «стакані» розміром 50х70, де також розміщувалися його сумки.

«Дорогою було всього дві короткі зупинки «на туалет». Конвоїри поводилися грубо і всіляко ображали мого підзахисного. Через те, що весь шлях Олег Аркадійович знаходився в напівзігнутому положенні, у нього виникли сильні болі в області нирок, які до теперішнього часу не проходять», - розповів Шейхмамбетов.

Він підкреслив, що під час усього етапу засобами індивідуального захисту від зараження коронавірусу його підзахисний забезпечений не був, антисептичну обробку рук не робили.

«На даний момент, в умовах СІЗО-1, Олег Аркадійович також не забезпечений засобами індивідуального захисту. Антисептична обробка не проводиться. Температура не вимірюється. Тест на наявність короновірусу не проводився. Нагадаю, Олегу Аркадійовичу в цьому році виповниться 62 роки. Він просив передати всім подяку за підтримку», - прокоментував адвокат.

Нагадаємо, українського активіста Олега Приходька звинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст.30 і ч.1 ст. 205 («Приготування до вчинення терористичного акту»), ч.1 ст. 222 («Придбання і зберігання вибухових речовин») та ч.1 ст. 223-1 («Виготовлення вибухових речовин»).

30 березня 2020 року Олегу Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону. На 9 квітня в Південному окружному військовому суді м. Ростова-на-Дону була призначена дата першого судового засідання по суті.

За клопотанням захисту у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою і карантинними обмеженнями щодо недопущення поширення COVID-19 засідання суду у «справі Приходька» було відкладено на невизначений термін.